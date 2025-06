Calcio serie D. Poggibonsi a caccia di un portiere dopo l’addio di Pacini. I leoni potrebbero scommettere sul giovane Baracco

Si prospetta un cambio di strategia per il Poggibonsi, pronto ad affidarsi al contributo di portieri Under. Una svolta, autentica, perché negli ultimi cinque anni mai si sono presentati interrogativi sull’atleta a cui consegnare la maglia numero 1. Le qualità e l’esperienza di Pacini, uno dei big del campionato, chiudevano di fatto le porte a qualsiasi alternativa in quota anagrafica.

Con la partenza di Pacini, destinazione il club del Follonica Gavorrano, il Poggibonsi appare propenso a ripensare alle proprie scelte in merito ai ruoli dello scacchiere nei quali inserire le pedine baby obbligatorie (classi 2005, 2006 e 2007, secondo le regole della nuova stagione). Il Poggibonsi avrebbe già individuato a protezione dei pali un candidato ventenne. Un estremo difensore di scuola Genoa, che vanta già dei trascorsi in categoria. E in più la società sembra intenzionata a concedere fiducia, per la rosa dei grandi, a Giovanni Baracco, il portiere degli juniores nazionali che ha esordito fra i titolari del Poggibonsi all’ultima giornata, nella sfida esterna a salvezza acquisita dello scorso 4 maggio con la Fulgens Foligno.

Il direttore sportivo Marcello Bucciarelli (nella foto) è impegnato su più versanti, dalle conferme agli ingressi. Non è stata annunciata per adesso alcuna nuova pedina per l’organico di mister Barontini e dello staff appena ufficializzato, ma c’è la sensazione che il lavoro sottotraccia, secondo l’espressione cara allo stesso ds Bucciarelli, sia prossimo a dare i frutti sperati in merito alla composizione del team per la serie D 2025-2026. In calendario intanto tre giorni di pre-raduno per il Poggibonsi, il 24, il 25 e il 26 luglio: sedute solo mattutine a base di test fisici, prima dello start vero e proprio di lunedì 28 con i doppi allenamenti.

Paolo Bartalini