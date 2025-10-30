Calcio Serie D. Poggibonsi: c’è Zuccherato

Un innesto a centrocampo per il Poggibonsi da parte del direttore sportivo Marcello Bucciarelli. Ieri la formalizzazione dell’accordo tra il sodalizio di viale Marconi e Marco Zuccherato (nella foto). Mezzala sinistra, classe 2004, Marco Zuccherato arriva in giallorosso per rafforzare il settore della mediana secondo gli intenti degli addetti ai lavori. Cresciuto nel vivaio del Vicenza Calcio, Zuccherato ha poi vestito la maglia del Chievo Verona prima di approdare alla Spal. Nella società ferrarese ha disputato due stagioni nella formazione Under 18, laureandosi tra l’altro campione d’Italia in entrambe le annate agonistiche. Dopo questo speciale en plein di squadra, Zuccherato ha mosso i primi passi tra i senior nella stagione 2023-2024 con il Vastogirardi nel campionato di serie D, totalizzando 23 presenze e 2 assist. Nella stagione successiva, 2024-2025, ha indossato la maglia dell’Aquila 1927, sempre nei dilettanti nazionali, collezionando 27 presenze e 1 gol. È descritto come un centrocampista moderno e versatile, in grado di distinguersi per qualità come corsa, visione di gioco e capacità di inserirsi negli spazi. È in grado di unire intensità, lucidità e disciplina tattica. Caratteristiche che gli permettono di rendere efficace il suo contributo sia in fase difensiva sia offensiva, come è scritto nella comunicazione ufficiale diffusa ieri da parte della Us Poggibonsi attraverso i suoi canali social. Domenica prossima allo stadio Stefano Lotti, con inizio alle 14,30, la gara dei giallorossi con il Seravezza Pozzi, ovvero la compagine che riveste il ruolo di terza forza del girone E. In programma questo pomeriggio il test di metà settimana per il collettivo allenato da Gabrio Gamma.

Paolo Bartalini