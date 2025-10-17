Calcio serie D. Poggibonsi, Gamma in panchina nella gara con San Donato Tavarnelle

Avanti con Gabrio Gamma. A meno di colpi di scena, sempre da mettere in preventivo, sarà il vice di Federico Barontini a guidare il Poggibonsi nella prossima, delicata sfida casalinga dei Leoni allo stadio Stefano Lotti con il San Donato Tavarnelle. Occorre comunque comprendere, mutuando dal gergo della politica, se l’attuale incarico esplorativo di Gamma si trasformerà, o meno, in un mandato pieno per il trentanovenne poggibonsese, in giallorosso da calciatore nell’arco di un paio di stagioni e poi, da tecnico, coadiutore dal 2017 al 2019 di Alessio Bifini, prima del ruolo assunto in estate al fianco di mister Barontini e degli altri componenti dello staff, da Yuri Fabbrizzi, ad Alfredo Geraci. Come in precedenti circostanze, nell’incontro di dopodomani alle 15 il Poggibonsi avrà in pratica a disposizione un solo risultato.

In caso di affermazione (evento finora sconosciuto in questa stagione agli occhi dei giallorossi) il gruppo potrà ritrovare il sorriso per tentare di ripartire verso posizioni se possibile non da fondali della graduatoria. Il lavoro prosegue sul campo di gioco per il team, in attesa intanto delle decisioni in materia di schieramento da opporre al San Donato Tavarnelle. Sempre che non emergano scenari differenti dagli odierni, per il timone di un collettivo che fino a questo momento del torneo ha dimostrato di possedere delle potenzialità sul piano del gioco grazie ad alcune prestazioni di un certo valore durante la breve gestione di Barontini. Prove che non hanno sempre avuto, anche per via di eventi avversi, il giusto conforto dei punti da aggiungere alla classifica. In programma domani la seduta di rifinitura per la squadra. Poi le decisioni in materia di undici iniziale per la partita con il San Donato Tavarnelle.

Paolo Bartalini