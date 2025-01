Calcio Serie D. Poggibonsi ko, ma Pacini ci crede: "Rimango fiducioso»

Protagonista fra i pali nell’arginare da campione le opportunità del Grosseto, sulle incursioni di Sacchini, Marzierli e Addiego Mobilio. Poi però anche il muro invalicabile innalzato dal portiere e capitano giallorosso ha dovuto cedere. "Una giocata sull’esterno ha permesso agli ospiti di realizzare: da parte nostra, un errore di gioventù".

Francesco Pacini, numero 1 dei Leoni, giudica in questi termini l’azione sulla corsia destra del versante d’attacco del Grosseto sfociata all’81’ nel vantaggio, poi determinante per l’assegnazione dei tre punti.

"Peccato – aggiunge l’estremo difensore Pacini – perché ci siamo distinti per una buonissima prova al cospetto di una delle gradi del raggruppamento. All’interno del gruppo ho visto nella circostanza uno spirito assai diverso, rispetto ad altre prestazioni di questo campionato. Da tale profilo non posso che considerarmi soddisfatto. Nonostante il verdetto avverso, inoltre, rimango fiducioso per il prosieguo del cammino nel torneo".

Sarebbe stato probabilmente un verdetto giusto, un eventuale pari allo Stefano Lotti del Poggibonsi con il Grosseto. Invece sono maturati quasi nel finale i presupposti dell’impresa da parte dei Torelli biancorossi, che hanno ricevuto dall’ingresso di Riccobono, illustre ex dei giallorossi, la spinta fondamentale per sbloccare un confronto dominato dall’idea di prevalere da parte di entrambe le compagini.

Va in archivio per il Poggibonsi una mini serie utile. Dopo le due preziose affermazioni in rimonta, contro Trestina e Fezzanese, arriva dunque lo stop. Ma il collettivo deve adesso riprendersi in previsione di un altro confronto che si annuncia insidioso come quello in programma a Ostia Lido domenica prossima.