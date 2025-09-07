Calcio Serie D. Poggibonsi nella tana del Terranuova Traiana

A Terranuova Bracciolini già una sfida interessante per i Leoni, nella domenica inaugurale della serie D 2025-2026. È il difensore giallorosso Leonardo Borghi, classe 2003, trascorsi anche in Valdarno ma con la maglia del Figline, a illustrare i contenuti della gara odierna che è valida per la prima giornata: "Troveremo un ambiente capace di sostenere con calore i propri stemmi e una squadra di casa temibile. Conosco alcuni componenti della rosa del Terranuova Traiana, miei compagni in precedenti circostanze. Servirà quel qualcosa in più, da parte nostra, per iniziare il cammino con un verdetto utile". Borghi si sofferma sulle sensazioni successive all’impegno di Coppa Italia a Siena: "Nonostante il risultato avverso, abbiamo disputato una buona partita. E anche in settimana, durante la preparazione, a mio avviso siamo riusciti a tenere il giusto atteggiamento, come richiesto dal mister. Si tratta di mettere in pratica quanto acquisito in questo mese e mezzo di allenamenti per un gruppo quasi totalmente nuovo. Per quanto mi riguarda, sono felice della scelta di Poggibonsi e conto di offrire il mio apporto alla causa". Il tecnico Federico Barontini non potrà contare in avanti su Skerma: porta con sé, l’attaccante ventiduenne, una squalifica di tre turni dal 2024-2025 con lo Sporting Cecina. I tempi di recupero di Mazzolli, intanto, sono purtroppo non brevi come da previsioni: si ipotizza un ritorno sul rettangolo non prima di novembre. Migliora il quadro generale per Lorenzo Borri, che ha ripreso a muoversi con il gruppo sostenendo anche una tranche di un test infrasettimanale in famiglia, mentre il classe 2007 Ciacci potrebbe essere a disposizione di Barontini il 21 settembre a Siena.

Il possibile schieramento dei Leoni per il match di oggi alle 15: Bertini, Pruszko, Ponticelli, Borri, Borghi, Nobile, Ndiaye, Corzani, Boriosi, Gonzi, Pippi.

Arbitra Pasqualini di Macerata. Assistenti: Pascoli e Longarini, sempre di Macerata.

Paolo Bartalini