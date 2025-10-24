Calcio Serie D. Poggibonsi, operazione Grosseto. Il tecnico Gamma: "Proveremo a limitarli»

Si apprestano ad affrontare la gara esterna con la capolista Grosseto i giallorossi. Parla mister Gamma.

Come va la preparazione?

"A me piace lavorare sui princìpi. E così ci dedichiamo all’intensità, alla ‘riaggressione’ in caso di palla perduta e, in una maniera che definirei quasi maniacale, alla fase difensiva. I temi sui quali un tecnico e uno staff, attraverso il lavoro quotidiano sul campo, possono incidere maggiormente".

In che modo i calciatori hanno risposto?

"Riscontri ottimi. Tutti i ragazzi, all’interno di un collettivo numeroso, offrono la massima disponibilità. Anche coloro che non hanno all’attivo un gran minutaggio".

Ha ricevuto l’investitura effettiva come successore di Barontini?

"Sto svolgendo il mio compito da allenatore del Poggibonsi e mi prendo le mie responsabilità per il ruolo che ricopro nell’organigramma. Penso soltanto a questo aspetto". Ha accompagnato la sua squadra al Politeama per assistere alla proiezione di Leoni. I motivi della decisione?

"A volte càpita di avvertire una sensazione di troppa leggerezza nel gruppo, rispetto alla situazione attuale. I miei calciatori devono rendersi conto del valore della realtà sportiva alla quale appartengono, l’affetto della città nei confronti dei colori, l’importanza della piazza. Il documentario riesce a fissare certi concetti basilari nella mente".

Ora il Grosseto…

"Sarà anche la sfida tra il condottiero più navigato, Paolo Indiani, e il meno esperto della categoria, il sottoscritto. A parte questi riferimenti, il Grosseto possiede così tante soluzioni nell’organico da rendere difficoltosa qualsiasi ipotesi di contromisura. Comunque abbiamo esaminato il cammino dei prossimi rivali e siamo tuttora all’opera per cercare di limitare le loro potenzialità".

Paolo Bartalini