Calcio Serie D. Poggibonsi, parla Mazzolli: "Con il Grosseto alla pari»

Federico Mazzolli (nella foto), ovvero uno dei pochissimi reduci dei Leoni dello scorso torneo e anche un trait-d’union fra le annate di un ciclo rilevante e il domani di casa giallorossa.

Con quali aspettative, Mazzolli? "Si ricomincia con dedizione all’interno di un percorso nuovo, senza dimenticare ciò che il Poggibonsi nell’insieme ha saputo compiere nell’ultimo, importante quadriennio. Adesso, con slancio ed energia da parte di ognuno, cerchiamo di essere pronti all’incontro ufficiale di esordio, domenica a Siena in Coppa Italia, e poi alle fatiche del girone E".

Gli esiti per il Poggibonsi dal 24 luglio a oggi? "Positivi per un collettivo quasi in versione ‘baby’ nell’età media e in larga parte inedito per l’ambiente. Il mister e i componenti dello staff tecnico forniscono ogni giorno a noi del team gli elementi per una mentalità a livello tattico di carattere offensivo, a seconda comunque del tipo di match e delle singole situazioni di una gara".

Qual è invece il compito di veterani della generazione dei trentenni come i due Federico, Mazzolli e Borri? "Siamo i soli over della rosa rimasti dal 2024-2025. Proviamo a trasmettere ai tanti ragazzi un’idea di appartenenza nei confronti di una maglia che ha storia e tradizione".

Altri impegni? "Abbiamo il dovere di far rifiorire, tra quanti hanno a cuore le sorti dei colori, l’entusiasmo di certi fruttuosi periodi. Un ingrediente che a mio parere si sta pian piano riaffacciando. L’esperienza del resto ci insegna che i risultati per il Poggibonsi sono maturati quando tutte le componenti hanno saputo viaggiare con unione di intenti nella stessa direzione".

Tornando al campo di gioco, gli obiettivi a breve? "Lavorare al meglio da ogni profilo per predisporre le basi in vista della serie D 2025-2026. I giovani, di solito, hanno bisogno di un po’ di tempo, ma ciascuno di noi offrirà il proprio contributo con volontà e determinazione per centrare prima possibile il traguardo della salvezza".

Un flash dopo la trasferta di Grosseto: una sorta di impatto con la realtà della prossima stagione agonistica? "Non penserei troppo al verdetto avverso, un 3-1 in un test che nel complesso si è sviluppato ‘alla pari’. Abbiamo affrontato il collaudo con un piglio da campionato, esprimendo la nostra idea di calcio al cospetto di una rivale che senza dubbio dirà la sua nella lotta per la promozione in C, anche se niente è scontato in un raggruppamento che annovera varie potenziali protagoniste. Per quanto ci riguarda dobbiamo crescere. Ed è normale in questa fase del cammino".

Paolo Bartalini