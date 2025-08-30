Calcio Serie D. Poggibonsi, problemi a centrocampo in vista del derby. C’è da sostituire Mazzolli. Fuori causa il baby Ciacci

Priorità per lo schieramento del Poggibonsi: individuare un sostituto di Mazzolli. Il perno della mediana ha riportato nei giorni scorsi in allenamento un infortunio forse anche più serio, purtroppo, rispetto a quanto inizialmente evidenziato. In attesa di ulteriori riscontri e di notizie più precise in merito ai tempi di recupero del classe 1995, i Leoni si trovano ad affrontare l’emergenza del momento in un settore privo anche del baby Ciacci. Mister Barontini compirà delle valutazioni all’interno della rosa anche in occasione della seduta odierna allo stadio Stefano Lotti.

Ovvero la rifinitura in previsione del confronto di domani alle 16 in Coppa Italia allo stadio Artemio Franchi con il Siena. Per ovviare nell’immediato alla pesante defezione, lo staff sarà chiamato in qualche misura ad "adattare" alle mansioni di Mazzolli un’altra pedina del comparto e quindi Ndiaye o in alternativa Corzani. A meno che Barontini non opti per riaffidare dei compiti di centrocampo a Borghi, che ha cominciato la stagione da componente di retroguardia in trio con Nobile e Federico Borri. Le ipotesi di formazione restano insomma al vaglio dell’équipe tecnica. A partire dal titolare fra i pali: Baracco, sempre utilizzato nei collaudi agostani, oppure Bertini. Archiviato a quanto pare il problema alla spalla a fine luglio, Bertini potrebbe essere pronto finalmente all’esordio. Riguardo alla fase offensiva non manca la curiosità tra i sostenitori per vedere all’opera Giovanni Kean. Il quale però è ufficialmente in gruppo da una sola settimana e per lui non è escluso per adesso un impiego in forma part-time. Il tandem di attacco in avvio per il Poggibonsi, dovrebbe essere pertanto costituito nella circostanza da Boriosi e Skerma.

Paolo Bartalini