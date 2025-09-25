Calcio Serie D. Poggibonsi punito dagli ex. Il giovane Ciacci rimedia

POGGIBONSI

2

SANSEPOLCRO

2

POGGIBONSI (4-3-1-2): Bertini; Nobile, Borri F., Borghi (19’ El Dib, 77’ Pruszko), Ponticelli; Corzani, Paulinho (40’ Corcione), Ndiaye (63’ Pippi); Ciacci; Boriosi, Skerma (75’ Kean).

Panchina: Baracco, Bruni, Resuttana, Maiello. Allenatore Barontini.

SANSEPOLCRO (4-2-3-1): Bambara; Omohonria, Borgo, Fumanti, Cerbella (83’ Innocentini), Petricci, Massai (81’ Alagia), Barculli (50’ Testerini), Bocci (70’ Brizzi), Belli; Vitiello (60’ Salis).

Panchina: Ermini, Andreani, Merciari, Pieracci. Allenatore Ciampelli.

Arbitro Dumitrascu di Finale Emilia.

Reti: 21’ Ciacci, 48’ pt Belli su rigore, 54’ Vitiello, 76’ Ciacci.

Note – Ammoniti: Bambara e Corcione.

POGGIBONSI – Primo punto stagionale dei Leoni. In vantaggio ma infilzato due volte dagli ex, Belli e Vitiello (lo scorso anno in giallorosso insieme), il Poggibonsi conquista il 2-2. Protagonista sul tabellino per il team di Barontini il classe 2007 Niccolò Ciacci, autore dell’iniziale 1-0 e del definitivo pareggio in virtù del suo ruolo di pedina al posto giusto. Sembra convincente l’avvio del Poggibonsi. La pressione dei Leoni induce a un retropassaggio di testa Cerbella che, per un malinteso con il proprio portiere, rischia l’autorete. Al 21’ ci provano in sequenza Skerma e Boriosi per il Poggibonsi: sul pallone ribattuto di Bambara si avventa Ciacci per l’1-0. Padroni di casa neanche fortunati. Già in emergenza, devono rinunciare per infortunio a Borghi e poi al brasiliano Paulinho, ieri all’esordio con i Leoni per rafforzare una mediana bersagliata dalle avversità per via dei problemi fisici a carico di Mazzolli e del promettente diciassettenne Biagiotti. Anche Federico Borri, in gara, subisce le conseguenze di uno scontro: stringe i denti e resta sul rettangolo da autentico capitano coraggioso. Nel finale di frazione (ben sei minuti di recupero, per le ripetute operazioni di soccorso), sale in cattedra proprio uno dei volti noti della giornata: Lorenzo Belli. L’esterno d’attacco ospite prima impegna severamente Bertini su punizione. Poi, al 48’, trasforma spiazzando Bertini il penalty concesso per un mani in area, di Skerma: 1-1. Non è tutto, perché nella ripresa Vitiello sigla il vantaggio girandosi e spedendo a rete senza dare scampo a Bertini. Esecuzione da applausi. Cade in area Belli e l’arbitro lascia correre. Barontini tenta la carta Kean, che ripaga immediatamente la fiducia del tecnico imbeccando Ciacci per il 2-2 finale con un rasoterra in diagonale.

Paolo Bartalini