Calcio Serie D. Poggibonsi, tutta la soddisfazione del centrale Borghi: "Mi sento a casa. Credo di aver fatto la scelta giusta»

Nello scacchiere del Poggibonsi di mister Barontini, il classe 2003 Leonardo Borghi (nella foto) è attualmente uno dei tre centrali di retroguardia. Radici certaldesi, Borghi si è distinto in precedenti club del suo fresco passato calcistico anche nel settore della mediana. "Non è un cambiamento di poco conto quello che sto attraversando - osserva Borghi in sala stampa, dopo il match dei Leoni con l’Antella ‘99 - e un po’ riconosco di aver fatto fatica all’inizio di questo percorso. Ma tutto considerato, anche nei compiti difensivi possono emergere le caratteristiche di chi è solito muoversi a centrocampo. A me per esempio piace impostare il gioco a beneficio dei compagni. Mansioni da svolgere pure dalle posizioni di retrovia, secondo il tema tattico che proponiamo".

Se chiediamo a Borghi le sensazione sul cammino finora compiuto dal Poggibonsi, la risposta arriva senza esitare...

"I riscontri sono positivi, tenendo presente comunque che siamo ancora nelle fasi di avvio, per una rosa molto giovane e quasi completamente rinnovata. C’è ancora da lavorare, da migliorare da diversi profili. Dal lato mentale, a mio parere, prima di tutto. Conterà parecchio l’atteggiamento, in un campionato dalle numerose realtà di pregio".

Un giudizio anche a proposito dell’ambiente di Poggibonsi?

"Mi sento a casa. Credo di aver effettuato la scelta giusta, dicendo sì alla società nel momento dei contatti di giugno. Poggibonsi possiede le specificità del ‘trampolino’ per chi, come il sottoscritto, ha passione e ambizione. Buone le impressioni dal gruppo, da uno staff preparato e più in generale da una piazza che sostiene i colori con grande affetto. Entusiasmo e rispetto per la maglia che indossiamo - conclude Borghi - gli ingredienti ai quali dovremo affidarci come collettivo".

Giallorossi che si avvicinano adesso al match esterno con il Grosseto. Domani alle 17,30 allo stadio Carlo Zecchini, il confronto fra i Leoni di Federico Barontini e i Torelli di Paolo Indiani. Sarà l’ultimo collaudo estivo per il Poggibonsi in attesa poi della Coppa Italia di serie D.

Paolo Bartalini