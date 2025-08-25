Calcio serie D: Poteban soddisfatto per il rendimento dei suoi ragazzi. L’Imolese può sorridere ancora. Elefante, difensore col vizio del gol

LA FIORITA

0

IMOLESE

1

LA FIORITA: Viviana; Zafferani, Grandoni, Drudi, Brighi; Barretta, Baldinini, Zaccaria; Affonso, Nappello, Dormi. All. Ceci.

IMOLESE: Salgado; Bellucci (27’ st Serra), Ricci (27’ st Nistor), Elefante (22’ st De Chiara); Barnabà (25’ st Cocchi), Troiano, Manzoni (8’ st Dragoi), Agbugui (15’ st Riccardi); Manes (13’ st Capozzi), Mattiolo (13’ st Pierfederici), Babbi (1’ st Patros). All. Potepan.

Rete: 42’ pt Elefante.

Sul neutro di Martorano, l’Imolese vince e convince nell’ultimo test prestagionale contro i sammarinesi della Fiorita. Un altro match dall’esito positivo per Potepan e i suoi ragazzi, pronti tra una settimana a fare il loro esordio ufficiale nella coppa di categoria. Meglio i rossoblù, fin dall’inizio, in controllo per gran parte del sfida. Dopo il gol annullato a Babbi, al 42’ l’Imolese passa ancora con Elefante, difensore goleador già protagonista nelle passate amichevoli estive, abile nel ribattere a rete una punizione calciata da Manes.

Nella ripresa, i rossoblù vanno anche più volte vicini al bis, prima con Pierfederici e poi con Capozzi, il cui tiro viene salvato sulla linea. Uno a zero e secondo hurra’ di fila dopo quello collezionato in settimana a Corticella: il bilancio dell’estate, fin qui, è certamente positivo. Ora un’altra settimana di lavoro al Bacchilega, poi, da domenica, si inizierà a fare sul serio.

Giovanni Poggi