Calcio serie D. Prodezza di Gulinatti. Grande colpo dell’Imolese

SAN GIULIANO CITY

1

IMOLESE

2

SAN GIULIANO CITY: Manfrin; Vassallo, Bruzzone, Briski, Lupinacci (13’ st Nobile); Atzeni (24’ st Palesi), Qeros (13’ st Milan), Salzan (42’ st Cinelli); Brogno, De Angelis, Cogliati. All. Ciceri.

IMOLESE: Adorni; Elefante (45’ st Ballanti), Ale, Ciucci; Konate, Sadek (23’ st Vlahovic), Gulinatti, Daffe (13’ st Diawara); Capozzi, Spatari (23’ st Mattiolo), Rizzi 6 (28’ st Reinero). All. D’Amore.

Arbitro: Caggiari.

Reti: 13’ pt Atzeni, 30’ pt Elefante, 44’ st Gulinatti.

Note: espulso al 37’ pt Brogno. Ammoniti: Vassallo, Atzeni, Milan, Sadek

Un grande colpo dell’Imolese. Una vittoria che fa volare la squadra di D’Amore sulle ali del sogno, anche perchè c’è stata la dimostrazione non solo di un importante bagaglio tecnico, ma anche di un grande carattere. L’Imolese è tornata al successo in campionato che mancava dalla trasferta di Certaldo e sale a quota 15. Eppure, la gara era iniziata nel peggiore dei modi, con il San Giuliano City che al 13’ si era portato in vantaggio grazie a una deviazione fortunata.

Poi la grande reazione dell’Imolese. E a tempo quasi scaduto la prodezza di Gulinatti.