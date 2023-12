Calcio Serie D. Sangiuliano, via De Angelis e Lupinacci. Rescissione consensuale del contratto

SAN GIULIANO (Mi)

Risale lentamente la classifica il Sangiuliano City, che dopo il pareggio di domenica scorsa al “Magli” di Molinella contro il Mezzolara, ha comunicato la rescissione consensuale dei contratti con i calciatori Ciro De Angelis (attaccante classe 1990, che ieri si è già accordato con la Pro Palazzolo dopo un deludente avvio di stagione) e Michele Lupinacci (giovane difensore classe 2005).

In attesa di capire se arriveranno rinforzi dal mercato che inizierà nelle prossime ore per allontanarsi dalla zona “calda“ della classifica, il Sangiuliano è tornato al lavoro analizzando l’ultimo match di campionato. Un punto è arrivato, ma è mancato ancora il gol per la terza gara consecutiva e questo rappresenta un problema per la squadra gialloverde allenata da mister Ciceri. Pensiero che sottoscrive anche il direttore sportivo, Alessio Battaglino, il quale aspetta il recupero di un elemento come Makni, visto che l’attaccante franco-tunisino per caratteristiche è l’unico che può fare la prima punta: "Nell’ultima partita Vaccarella è entrato bene e potrà esserci utile in futuro, chiaro che però diventa importante il rientro di Makni in quel ruolo. Bisogna migliorare molto la fase realizzativa e a questo punto tutti sono importanti", le parole del ds. Adesso testa al difficilissimo match di domenica contro la Pistoiese.

G.M.