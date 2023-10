Calcio Serie D. Serpini ritrova Verza. Bouhali ancora a parte

Verza in gruppo e Bouhali a ritmo ridotto. Sono le indicazioni che arrivano alla ripresa degli allenamenti del Carpi in vista della sfida di domenica sul campo del Corticella, dove Serpini non avrà sicuramente Saporetti, Viti e Maini. Bouhali ha lavorato a parte e il suo rientro è previsto al più tardi per domani. Verza che è fuori da 3 gare ha effettuato l’intera seduta ad eccezione solamente della partitella a campo ridotto e salvo sorprese tornerà disponibile. Oggi Carpi spettatore del recupero del club bolognese, che alle 15 ospita al ’Biavati’ il Victor San Marino. Intanto la Pistoiese ha ufficializzato l’arrivo di Manolo Manoni, ex Samb, in panchina al posto di Consonni, mentre ieri il giudice ha squalificato per due giornate il trequartista Guerrini del Sangiuliano, che dunque salterà anche la gara di mercoledì 1 sul campo del Carpi.