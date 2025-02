Calcio serie D: si complica la classifica dei ragazzi di D’Amore. L’Imolese finisce alla mezz’ora. Crollo verticale a Ravenna: 0-4

4

IMOLESE

0

: Fresia; Venturini, Esposito, Onofri, Milan, Rossetti, Biagi (34’st Mandorlini), Rrapaj (22’st D’Orsi), Ilari (11’st Calandrini), Manuzzi (22’st Guida), Lo Bosco (22’st Di Renzo). A disp. Galassi, Crosariol, Agnelli, Zagre. All. Marchionni.

IMOLESE: Adorni; Agbugui (5’st Mattiolo), Ale (23’st Elefante), Dall’Osso, Barnabà (17’st Ballanti), Vlahovic, Brandi, Diawara, Manes (28’st Manzoni), Garavini, Raffini (19’st Melloni). A disp. Salgado, Gasperoni, Lolli, Pierfederici. All. D’Amore.

Arbitro: Guitaldi di Rimini.

Reti: 29’pt aut. Ale (R), 1’st Biagi (R), 10’st Ilari (R), 21’st Rrapaj (R).

Note: ammoniti Raffini (I), Esposito (R), Ale (I), Milan (R).

L’Imolese perde ancora, questa volta anche malamente, in casa del capolista Ravenna. Dopo una buona prima mezz’ora di gioco, la squadra di D’Amore si sfalda e lascia tutta la scena ai giallorossi, che continuano la loro marcia verso la Serie C (alla pari del Forlì) e condannano ad un’altra brutta domenica i rossoblù, ancora a secco di vittorie in questo 2025 e alla terza partita consecutiva senza gol. Anche la classifica, adesso, comincia a risentirne, con la squadra di D’Amore agguantata dal Prato al settimo posto e con i playoff che oggi, distanti 10 punti, appaiono come quasi irraggiungibili.

Campo pesante al Benelli, dove l’Imolese non vince da 22 anni e dove anche ieri non è riuscita a lasciar traccia. Il primo squillo, però, è di Raffini, che dopo 40 secondi va subito vicino al vantaggio. Poco dopo, ci prova anche Vlahovic, da calcio di punizione, ma Fresia è attento e bravo nel disinnescare la conclusione potente del montenegrino. Dopo il tentativo puramente velleitario di Diawara, al 29’, il match si sblocca. Corner per il Ravenna, mischia davanti a Salgado e deviazione involontaria di Ale nella sua porta: 1-0. Prima dell’intervallo, giallorossi vicini al bis, evitato da un bell’intervento di Adorni. Il raddoppio, però, non tarda più tanto ad arrivare. E’ infatti trascorso appena un giro di lancette nella ripresa, quando Biagi incorna in rete un bel cross dalla sinistra di Rrapaj. E una volta inchiodato il 2-0, la squadra di Marchionni dilaga. Al 55’, Ilari si porta a spasso mezza Imolese e infila Adorni per il tris, undici minuti più tardi arriva la replica di Rrapaj che, dopo l’assist, cala il poker dal limite con un sinistro diretto all’angolino.

Per l’Imolese è notte fonda, sempre più in crisi e lontana parente di quella vista nella prima parte di stagione. Domenica prossima al Galli, arriva il Lentigione.

Giovanni Poggi