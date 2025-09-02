Calcio serie D, soddisfatto il tecnico dopo il sigillo in Coppa. Potepan: "Imolese, bene così. A Pistoia ci faremo trovare pronti»

Sarà stata anche "solo" una partita di coppa di fine estate, ma vincere al debutto fa sempre bene, soprattutto se alla guida c’è un nuovo allenatore, a capo di un nuovo progetto e con gran parte del gruppo rivoluzionato rispetto alle scorse stagioni. Il protagonista in questione è Ivan Potepan, da un paio di mesi allenatore dei rossoblù, che domenica assieme ai suoi ragazzi, contro il San Marino, si è regalato una prima al Galli dolce e convincente, valsa anche l’accesso al secondo turno della Coppa Italia di Serie D.

"Penso che abbiamo fatto una grandissima partita, sono molto soddisfatto, soprattutto dall’atteggiamento dei ragazzi – ha raccontato nel post-gara il tecnico argentino –. Ho apprezzato la voglia di cercare di recuperare velocemente il pallone per attaccare, facendo sempre la partita, da protagonisti, creando tante occasioni, che avremmo sicuramente dovuto capitalizzare, ma tutto questo mi fa ben sperare in vista del futuro. Penso inoltre che l’1-0 sia stato anche un risultato stretto per noi, ma va bene così".

Rossoblù già in palla, nonostante i pesanti carichi estivi del Bacchilega. Ora il debutto in campionato, previsto per domenica a Pistoia.

"Ci tenevamo a passare il primo turno e a migliorare anche il cammino dell’anno scorso. Vincere è stato importante, anche per trovare una nostra identità qui al Galli. Ora bisogna continuare a lavorare proprio come abbiamo fatto da quando ci siamo radunati al Bacchilega il primo giorno. I ragazzi hanno assorbito i miei messaggi e gli sforzi fatti in preparazione, con tanto di sedute triple, e i primi risultati, sul campo, si sono visti. Da adesso in poi – conclude Potepan –, ci concentreremo solo sulla Pistoiese: sarà una partita dura, ma con questo atteggiamento sicuramente faremo strada. Sapremo farci trovare pronti".

Giovanni Poggi