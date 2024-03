Calcio Serie D. Sollievo San Donato Tavarnelle. Brachi: "Ritrovato l’entusiasmo»

Dopo una serie di gare contraddistinte da diverse sconfitte, il San Donato Tavarnelle con l’arrivo del nuovo tecnico Marco Brachi dimostra di essersi ricompattato sia tatticamente che moralmente. La vittoria nel derby sul Poggibonsi è stata la chiave che ha consentito di far tornare l’entusiasmo e la fiducia in seno al sodalizio gialloblù del presidente Andrea Bacci. Un primo importante passo che porta la squadra quasi fuori da una crisi più che altro psicologica.

Sono bastate due sole gare affrontate con più coraggio e personalità per cambiare il passo, raccogliendo quattro punti importanti in chiave salvezza. Con l’arrivo di Brachi che cosa è cambiato in seno a questa squadra? "Ho più lavorato nel far ritrovare l’entusiasmo ai ragazzi – precisa l’allenatore del San Donato, Marco Brachi – chiedendo loro di allenarsi con più sorriso sulle labbra. Dal punto di vista atletico il gruppo era a posto".

"Siamo passati con la difesa a tre con Frosali, Videtta e Chiti, dando più peso all’attacco. Con il Poggibonsi abbiamo trovato il modulo più congeniale e spero di proseguire fino al termine". Domenica sul campo del Real Forte Querceta servirà ancora la vittoria. "Da ex la desidero. Dobbiamo continuare su questa strada intrapresa, perchè con un nuovo successo possiamo ribadire che il traguardo salvezza è davvero più vicino".

Giovanni Puleri