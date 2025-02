Calcio serie D: successo importante per la formazione di mister D’Amore che adesso rientra in zona playoff. L’Imolese sorride con Melloni e torna in corsa

TUTTOCUOIO0IMOLESE1

TUTTOCUOIO: Carcani; Veron, Casari (38’st Renda), Moretti (40’st Del Rosso), Bardini, Fino, Sansaro (20’st Russo), Lorenzini, Chiti, Benericetti (28’st Centonze), Boiga. A disp. Dainelli, Forte, Haka, Severi, Fiscella. All. Firicano.

IMOLESE: Adorni; Ballanti (32’st Manzoni), Ale, Elefante, Barnabà, Vlahovic, Brandi, Agbugui (38’st Garavini), Manes (44’st Gasperoni), Pierfederici (14’st Lolli), Melloni (20’st Raffini). A disp. Salgado, De Chiara, Mattiolo, Diawara. All. D’Amore.

Arbitro: Copelli di Mantova.

Reti: 27’ pt Melloni.

Note: ammoniti: Fino, Veron, Ale, Manes.

L’Imolese fa il blitz a Ponte a Egola e torna prepotentemente in corsa per i playoff. Dopo il successo contro il Lentigione, i rossoblù si ripetono anche nello scontro diretto in casa del Tuttocuoio, volando a +4 sui toscani (con doppio scontro diretto a favore) e accorciando a -4 proprio sui reggiani, sconfitti nel finale dal Forlì. Una domenica da incorniciare, che coincide, dopo tre mesi, con il ritorno alla vittoria in trasferta, che mancava dal 24 novembre in casa del Piacenza. Tre punti che valgono sei e che ribaltano le sorti di una stagione che, fino a sole due settimane fa, sembrava ormai segnata in negativo per il gruppo di D’Amore.

Il primo squillo è neroverde. Minuto 4, Benericetti riceve a centro area ma spara in orbita un rigore in movimento. Due minuti più tardi l’Imolese risponde, Melloni attacca la profondità, entra in area e conclude, senza però inquadrare la porta. Al 27’, il gol che decide la partita. Ballanti al limite per Brandi, che scende sul fondo e crossa due volte: il primo murato, il secondo, di testa, è decisivo per Melloni, che raccoglie il pallone e in girata fulmina Carcani (0-1). Per la punta faentina è il quinto gol in campionato, il quarto contro il Tuttocuoio, dopo la tripletta dell’andata.

Prima dell’intervallo, c’è tempo per un botta e risposta Benericetti-Pierfederici, ma senza l’effetto cercato. Poche emozioni e pochi sussulti nella ripresa, almeno fino all’80’, quando Raffini si conquista un penalty, che lui stesso calcia facendosi ipnotizzare da Carcani. Il match resta così aperto fino alla fine, recupero compreso. Ed è proprio a quel punto che sale in cattedra Adorni, fino a quel momento inoperoso, che con due interventi su Fino e Renda, mantiene salvo il risultato e i tre punti, pesantissimi.

Giovanni Poggi