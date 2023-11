Calcio serie D: successo netto al Romeo Galli contro la Pistoiese e 18 punti a una sola lunghezza dalla vetta. Domenica trasferta a Prato per il blitz. L’Imolese di D’Amore corre veloce con Rizzi e Gulinatti

IMOLESE

2

PISTOISE

0

IMOLESE (4-3-3): Adorni 6,5; Elefante 6,5 (18’ st Diawara 6), Dall’Osso 6, Ciucci 6; Garavini 6 (18’ st’ Ale 6), Dalmonte 6 (6’ st Sadek 6), Gulinatti 7, Daffe 6,5; Capozzi 6 (39’ st Manes sv), Vlahovic 6, Rizzi 6 (35’ st Mattiolo sv). A disp. Nannetti, Konate, Ballanti, Reinero. All. D’Amore 7.

PISTOIESE (3-4-3): Ricco 6; Goffredi 6 (20’ st Pertica 6), Tanasa 6, Salto 6, Davì 6; Chrysovergis 6, Florentine 6 (30’ st Ennasry sv), Costa 5,5 (10’ st Diodato 5,5); Piscitella 6 (21’ st Nardella 6), Marquez 6, Di Mino 6 (15’ st Trotta). A disp. Valentini, Diallo, Chiesa, Silvestro. All. Manoni 5.

Arbitro: Andrea Recupero 6.

Reti: 33’ pt Rizzi, 51’ st’ Gulinatti rig.

Note: ammoniti Tanasa, Davì, Capozzi, Dall’Osso, Diodato, Gulinatti.

La gara è rimasta in bilico sino alla fine, tanto che l’Imolese ha dovuto aspettare il recupero per il doppio vantaggio, che gli ha dato la certezza del successo. Sino ad allora la squadra di D’Amore aveva dimostrato superiorità, ma non ha trovato la forza di chiudere il match anche perché la Pistoiese si è confermata squadra con un organico di assoluto valore. Avvio senza reali pericoli per gli estremi difensori ma con qualche scintilla di nervosismo tra avversari.

La pioggia appesantisce un po’ il terreno favorendo le giocate individuali a discapito delle manovre corali. Prima occasione che capita a Vlahovic, che da fuori area centra il palo al 30’. E’ il preludio al gol che arriva tre minuti più tardi: botta dalla distanza di Gulinatti e respinta del portiere Ricco sui piedi di Rizzi, che piazza il tap-in vincente segnando la sua prima marcatura in rossoblù. Lo svantaggio obbliga la Pistoiese alla reazione. L’offensiva, infatti, non manca, spostando il baricentro nella metà campo difesa dal grifone fino a fine primo tempo. L’Imolese, però, regge e torna negli spogliatoi conservando il vantaggio. Piglio combattivo dei padroni di casa che in avvio di ripresa sfiorano il raddoppio prima con Capozzi poi Dall’Osso di testa mentre nelle retrovie i rischi sono quasi azzerati fino al 77’ quando Adorni esce perfettamente su Nardella impedendo il pareggio alla Pistoiese. L’inerzia resta dalla parte dei rossoblù che continuano a spingere sugli esterni mostrando grande brillantezza anche nei minuti finali.

Ultimi assalti pistoiesi nei 6’ di recupero senza esito. Proprio prima del fischio finale, ecco il guizzo di Mattiolo che si invola da solo in contropiede, steso dal difensore e rigore trasformato da Gulinatti che sigilla con il 2-0 la vittoria del grifone.