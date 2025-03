Calcio Serie D. Torneo di Viareggio, c’è il Corticella con Mezzadri Majani

Osserverà una domenica di riposo il campionato di serie D. La Lega Nazionale Dilettanti ha disposto la sosta per consentire alla Rappresentativa serie D di partecipare al torneo di Viareggio. L’importante kermesse giovanile prenderà il via domani e, tra i convocati dell’allenatore Giuliano Giannichedda, vi è il portiere classe 2007 del Corticella, Guido Mezzadri Majani. Occorrerà attendere domenica prossima per assistere all’undicesima di ritorno. Tutte e tre le bolognesi sono in piena bagarre per non retrocedere e, in queste giornate, faranno di tutto per cercare di restare in categoria. Dopo la sosta, il Progresso di Davide Marchini, decimo a 33 punti, sarà sul campo della terza Tau mentre il Sasso Marconi di Ivan Pedrelli, dodicesimo a 31, è atteso dal derby in casa dell’Imolese. Sfida salvezza per il Corticella di Michele Nesi che, sestultimo a 29, ospiterà al ‘Biavati’ il fanalino di coda Fiorenzuola.

La classifica: Forlì 66; Ravenna 64; Tau Altopascio 53; Pistoiese 52; Lentigione 48; Imolese e Cittadella Vis Modena 38; Tuttocuoio 37; Prato 35; Progresso e Piacenza 33; Sasso Marconi 31; Corticella e Zenith Prato 29; San Marino 26; United Riccione 22; Sammaurese 21; Fiorenzuola 16.

Nicola Baldini