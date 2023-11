Calcio serie D. Tritium, mea culpa del mister: "Ora rialziamoci»

TREZZO SULL’ADDA (Mi)

La Tritium, neopromossa in serie D, dopo la sconfitta interna con il Villa Valle ha necessità di riprendere ossigeno in classifica a cominciare dall’anticipo di domani pomeriggio in casa della Real Calepina. Il ritorno in categoria per il blasonato club biancoazzurro ha coinciso con l’inserimento in uno dei gironi più duri della D come il B. La squadra del direttore generale Giuseppe Pardeo però può guardare con fiducia al suo cammino sotto la guida esperta del tecnico Daniele Di Blasio per cercare di risollevare le sorti in graduatoria. "Nell’ultima gara gli avversari ci sono stati superiori per l’intensità, per la voglia, sotto il profilo tattico per come hanno interpretato la gara: è stata una prestazione vergognosa, il primo responsabile sono io, ho fatto delle scelte con una squadra poco equilibrata però se le partite vengono interpretate così, si perdono tutte", dichiara mister Di Blasio.

In settimana perciò il tecnico abduano ha provveduto a stimolare e richiamare la squadra ai suoi dettami, eliminando quei difetti che hanno caratterizzato l’ultima gara: "Le responsabilità sono mie, ma quel tipo di partita non è accettabile". Servirà maggior cattiveria agonistica nei contrasti e sulle seconde palle a cominciare da sabato: "Mi aspettavo un tipo di campionato così per quanto riguarda i risultati, anche se fino ad ora ci avevano confortato le prestazioni. Anche quando avevamo perso, la prestazione c’era. Nell’ultimo turno invece la squadra ha dimostrato di non esser stata all’altezza della categoria nell’interpretare la gara". Alla squadra la risposta sul campo nel prossimo turno di campionato. Luca Di Falco