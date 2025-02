Calcio serie D. Tuttocuoio-Pistoiese, è scontro . Coia: "Parole diffamatorie»

Il derby con la Pistoiese rischia di avere strascichi giudiziari. A stizzire il Tuttocuoio, che è intenzionato a procedere per vie legali, sono state le dichiarazioni rilasciate dall’attaccante orange autore del gol Simone Simeri (l’intervista è stata postata sul sito facebook del club) al termine di una gara, terminata 1-1, nella quale la formazione ospite reclama un rigore a sua detta sacrosanto per un fallo di Veron sullo stesso bomber pistoiese al 38’ della ripresa.

Il passaggio che ha fatto infuriare la presidente neroverde Paola Coia riguarda i toni usati nei confronti del difensore neroverde e della squadra di Firicano. "Su una palla messa da Maldonado – ha raccontato Simeri – ho preso una gomitata gratuita dal brasiliano che non so nemmeno come si chiama (Veron, ndr) perché non l’ho mai incontrato (…). (...) il Tuttocuoio ha segnato su un batti e ribatti, poi da lì non si è mai visto. Dispiace disprezzare così quella squadra, però nel calcio poi tutto torna, ma in 15 anni non mi è mai capitato di giocare contro una squadra del genere".

Ascoltate questa parole, la presidente del Tuttocuoio, Paola Coia ha comunicato "che si consulterà con i propri consulenti legali per valutare se ci sono le condizioni per il deferimento alla Procura Federale dello stesso giocatore e per responsabilità oggettiva della società di appartenenza, considerato che le dichiarazioni del calciatore rilasciate all’organo ufficiale della propria società risultano essere irriguardose e denigratorie nei confronti della società Tuttocuoio".

"In tanti anni di calcio – ha poi concluso - non mi è mai capitato di ascoltare parole così diffamatorie in una sala stampa. Nel rettangolo di gioco può accadere di tutto, ma non accetto a mente fredda certe dichiarazioni seppur rilasciate in un immediato dopo gara".