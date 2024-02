Calcio serie d. Un turno di riposo per la Viareggio Cup

Oggi, il campionato di serie D osserva un turno di riposo dovuto per la partecipazione della Rappresentativa di Serie D alla 74ª edizione della Viareggio Cup 2024, organizzato dal Centro Giovani Calciatori, in corso a Viareggio dal 12 al 26 febbraio. La ripresa del campionato di serie D avverrà domenica 18 febbraio con la disputa della 6ª giornata di ritorno del girone E con il Figline del tecnico Stefano Tronconi che sarà impegnato sul campo dell’Aquila Montevarchi, mentre il San Donato Tavarnelle allenato da Lorenzo Collacchioni riceverà al "Pianigiani" la Sangiovannese. Infine, nella Rappresentativa di serie D allenata da Giannichedda, per il girone E figura un solo giocatore: Bernardo Bucci classe 2006 del Trestina.