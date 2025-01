Calcio serie D. United, campo trovato per almeno 3 giornate

Pericolo scampato, per ora. Lo United Riccione ha comunicato di aver raggiunto l’accordo col Riccione 1926 per la disputa delle prossime tre gare in casa al Comunale Nicoletti della città adriatica. Come è noto lo United ha ricevuto lo sfratto dal Calbi di Cattolica per inadempienze finanziarie. Per il Forlì si tratta di una buona notizia: l’eventuale esclusione del club biancazzurro comporterebbe infatti l’annullamento dei match disputati sin qui, coi galletti che perderebbero 6 punti avendo vinto la gara d’andata in trasferta 1-2 e quella di ritorno domenica scorsa 3-0. L’esclusione dal campionato della società guidata da Jonathan Tranquilli favorirebbe di conseguenza il Ravenna, fermato sull’1-1 nel match d’andata giocato in trasferta. La gara di ritorno, al Benelli, è in programma il 23 febbraio.

f. p.