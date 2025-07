Calcio serie D. Us Poggibonsi. Confermato. Federico Borri

E’ lui adesso l’unico componente della rosa a rappresentare la continuità con la stagione del salto del Poggibonsi dall’Eccellenza 2021. Federico Borri (foto) come da previsioni resta nell’organico dei Leoni per il prossimo campionato di serie D. Fino allo scorso torneo, tra i calciatori, anche Francesco Pacini e Leonardo Bellini erano da annoverare tra i più fedeli ai colori fin dal tempo dell’ultima promozione conosciuta dal sodalizio. Ora per Borri, difensore poggibonsese, si aprono le porte per la sesta annata consecutiva in maglia giallorossa. Leadership, esperienza e appartenenza: così l’Us Poggibonsi, tramite il proprio Ufficio stampa, sintetizza il percorso del trentaduenne atleta locale. Un cammino che per Borri prosegue dalle attuali 135 gare ufficiali all’attivo, in un settore di retroguardia che al momento annovera anche il neo arrivato Borghi, oltre ai portieri under della classe 2005, ovvero Bertini e il confermato Baracco, stando alle formalizzazioni finora rese note dal sodalizio presieduto da Giuseppe Vellini. Altre novità – si parli di innesti o di consolidamenti di legami – sono attese da qui ai giorni che seguiranno da parte dell’ambiente di viale Marconi, in modo da comprendere più da vicino, anche ad opera degli appassionati del Poggibonsi, quella che sarà la fisionomia del collettivo del tecnico Federico Barontini, e degli addetti dello staff, per il 2025-2026 nei dilettanti nazionali a cominciare dalla data del raduno per la preparazione estiva.

Paolo Bartalini