CALCIO. Settesoldi: "Zenith, buone indicazioni dai primi test»

Continua a vele spiegate la preparazione fisica della Zenith Prato in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Due le amichevoli già affrontate dalla formazione allenata da Simone Settesoldi, la prima contro il Casalguidi, ad inizio preparazione, la seconda contro la più quotata Antella, nei giorni scorsi. Risultati speculari. Nel primo test la Zenith Prato, ancora nel pieno della fase di potenziamento e con le gambe imballate, ha perso 1-0 ma ha già dimostrato di aver iniziato ad assimilare le impostazioni dal basso e le modalità di gioco imposte dal suo tecnico. Qualità di gioco che si è rivista anche nella seconda amichevole, vinta invece 1-0 contro l’Antella grazie al gol decisivo di bomber Del Pela, subito a bersaglio grosso per confermare le sue doti sottoporta. "Sono molto soddisfatto di come stanno procedendo gli allenamenti. Il gruppo si sta impegnando al massimo. Anche domani faremo una doppia seduta per continuare a mettere benzina nel serbatoio in vista di una stagione che sarà lunga e davvero impegnativa – commenta Simone Settesoldi, allenatore amaranto -. Le amichevoli mi hanno lasciato buone sensazioni e buone indicazioni. Non mi interessano i risultati in questo momento, ma ho visto che la squadra ha capito e ha subito provato a mettere in pratica le indicazioni tattiche". Mercoledì alle 19 la prossima amichevole contro il Viaccia, al ‘Ribelli’, prima di iniziare ufficialmente la stagione con le sfide di coppa Italia: l’andata il 31 agosto sul campo della Real Cerretese, il ritorno previsto il 7 settembre a Prato. La vincente di questo primo turno affronterà la vincente fra Lanciotto e Sestese.