Calcio (settore agonistico): Allievi e Giovanissimi. Camaiore avanti tutta. Lubrano fa il bilancio

Non solo dalla prima squadra sono arrivate le soddisfazioni nella super stagione calcistica 2024/25 a Camaiore: l’eclatante risultato ottenuto in Eccellenza dai più grandi bluamaranto allenati da Pietro Cristiani ha attirato le maggior attenzioni, data la portata dell’impresa con la conquista della Serie D, ma anche il movimento del settore giovanile bluamaranto ha fatto registrare un’importante espansione.

A tracciare un bel bilancio complessivo ci pensa il direttore sportivo dell’agonistica camaiorese Roberto Lubrano: "L’annata che sta terminando è stata soddisfacente. Con gli Allievi A 2008, allenati da Mauro Levantini prima e successivamente da Andrea Ceragioli, siamo stati protagonisti al vertice per una buona parte del campionato. Gli Allievi B 2009, allenati dal mitico Carlo Bresciani (il tecnico che portò il fu Viareggio 2014 ai playoff di Serie D nella stagione 2017/18, ndr), hanno brillantemente superato la prima fase provinciale classificandosi secondi ed acquisendo il diritto di partecipare alla seconda fase regionale. I Giovanissimi A 2010 allenati da Alessandro Laras (nella foto sopra alla recente edizione del 4° “Toscana Youth Festival“ dove sono arrivati secondi cedendo in finale al Seravezza, ndr) hanno concluso con un dignitosissimo sesto posto. Mentre i Giovanissimi B 2011 allenati da Albano Fabbri (che è anche il match-analyst della prima squadra, ndr) hanno ben figurato nella prima fase provinciale, acquisendo il diritto a partecipare alla seconda fase di merito, giungendo terzi". Lubrano, che era al suo primo anno a Camaiore dopo esser stato il ds del Corsanico in Prima categoria, indica l’obiettivo per la prossima stagione: "Vogliamo riportare il settore giovanile del Camaiore all’altezza della storia e della tradizione che questa società merita, mettendo sempre come priorità la crescita dei giovani calciatori. Vogliamo essere competitivi in tutte le categorie e per questo faremo innesti mirati ad alzare il livello qualitativo che, sinceramente, è già ottimo. Personalmente ringrazio il presidente Michele Pardini e il dg Luca Arduini per come mi hanno accolto".