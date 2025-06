Calcio - Settore giovanile. Tau: Under 15 in finale per lo scudetto, l’Under 17 no

La doppia impresa non riesce. Il Tau avrebbe voluto portare alla finalissima per lo scudetto sia l’Under 15 che l’Under 17. Invece c’è riuscita, senza giocare, solo l’Under 15 di Vannini che aveva già disputato i due match del suo triangolare di "final six", pareggiando in casa contro il Montebelluna e violando il campo del Latte Dolce Sassari, domenica 15 giugno, per 7-1. Ieri si sono incontrati, in Veneto, i trevigiani e i sardi. Il Montebelluna avrebbe dovuto vincere con sette gol di scarto e, invece, a sorpresa, è finita 2-2. Classifica finale: Tau 4; Montebelluna 2, Sassari 1. Gli amaranto, per cucirsi il tricolore sul petto, dovranno, ora, superare, venerdì, a Velletri, la formazione di Roma del Savio che, quindi, è come se giocasse in casa. Sempre venerdì, nella cittadina dei colli romani, finale anche per la categoria Under 17.

Si sfideranno Micri Napoli e Lascaris Torino. La compagine piemontese ha eliminato il Tau Under 17 di Gandini pareggiando al "Comunale" altopascese per 1-1. Il Tau aveva un solo risultato a disposizione: la vittoria. Era l’ultima gara del triangolare: il Tau aveva vinto a Montebelluna 2-1, il Lascaris Torino si era imposto sui veneti 5-1; quindi il pareggio associa al primo posto a pari punti (4) amaranto e piemontesi, ma, quest’ultimi, con differenza reti migliore. Peccato, soprattutto perché gli amaranto sono andati in vantaggio subito, al 3’. Assist di seta di Casini per Mocanu che controlla e la piazza nell’angolino. Non arriva il 2-0 e i bianconeri ospiti pareggiano su rigore, al 30’, con Cottafava. Nella ripresa i padroni di casa ci provano, ma il caldo è micidiale: qualche chances potenziale, ma il risultato non cambia.

Massimo Stefanini