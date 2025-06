Calcio, sfuma la promozione in Serie B per il pratese Gianmarco Vannucchi

Prato, 9 giugno 2025 – Un cammino esaltante, che si è fermato solo all'ultimo atto (ai rigori, peraltro): alla fine è stato il Pescara a vincere i playoff di Serie C, conquistando nella doppia finale l'accesso alla Serie B 2025/26. Ma se la Ternana, finalista perdente degli spareggi-promozione, è arrivata comunque ad un passo dalla B, il merito è anche di Gianmarco Vannucchi: al netto di una punta d'amarezza per l'epilogo finale, il portiere di Prato può tracciare un bilancio più che positivo della sua stagione. Arrivato in Umbria la scorsa estate, ha impiegato pochissimo ad assicurarsi un posto da titolarissimo a suon di parate e costanza di rendimento.

Il suo “score” parla di 41 partite complessive fra “regular season” e playoff, con sole 23 reti subite. L'estremo difensore pratese si è confermando il migliore nel suo ruolo per quel che riguarda il terzo girone di C, in continuità con gli ultimi tre anni. Alla soglia dei 30 anni (che compirà il prossimo luglio) è del resto nel pieno della maturità ed è ormai da un triennio uno dei migliori della terza serie: si era rilanciato a Taranto, dopo stagioni avare di soddisfazioni fra Salernitana (anche se a Salerno aveva avuto la possibilità di esordire in B) e Padova. Sperava in una proposta contrattuale dalla cadetteria già la scorsa estate, che però non è arrivata: su di lui c'erano Pisa e Carrarese, ma l'interesse non s'è poi concretizzato. Adesso però le cose potrebbero cambiare: un giocatore come lui è ormai un lusso per la Serie C e nelle prossime settimane potrebbe davvero arrivare una proposta importante.

G.F.