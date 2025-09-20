Calcio Si spengono i riflettori sul trofeo “Under 19 Precision”. Il Seravezza cala un poker di reti. Si arrende in finale il D.B. Fossone

Seravezza4Don Bosco Fossone0

SERAVEZZA: Vignali, Masala, Ricci, Matrizi, Franchini, Fiocchi, Bianchi, Checchi, Rosati, Vannucchi, Casani. A disp. Bertoneri, Rolla, Pellegrini, Borghini, Sermattei, Fanti, Di Sacco, Spella, Tognoni. All. Della Maggiora.

DON BOSCO FOSSONE: Hoxha, Bragazzi, Lucaj Baccicalupi, Franceschini, Andreani, Giuntoni, Bertolini, Ortiz, Dell’Amico, Tedesco. A disp. Gualtieri, Del Frate, Bertagnini, Fratto, Mannucci, Bernardini, Narra, Guarnieri Maccarini, Barsottini. All. Tavarini.

Marcatori: 14’ Rosati, 10’ s.t. Casani, 25’ s.t. Borghini, 32’ s.t. Fiocchi.

CARRARA – La formazione del Seravezza ha trionfato nel 5° Trofeo Under 19 Precision, competizione riservata alla Categoria Juniores che si è disputata sul campo di Fossone a cura della società locale. I verdeazzurri allenati da Luca Della Maggiora in finale hanno avuto ragione con facilità proprio dei padroni di casa, autori in ogni caso di un bel percorso nel torneo. Il primo tempo si è concluso sull’uno a zero grazie alla rete in avvio di Rosati con bel diagonale scagliato da dentro l’area. Nella ripresa è arrivato quasi subito il raddoppio di Casani che ha chiuso i giochi. Su una mischia in area il subentrato Borghini ha firmato la terza rete ed una punizione di Fiocchi ha messo il punto esclamativo sulla partita.

Il Seravezza, che in semifinale aveva travolto il Romagnano con un eclatante 8 a 1, partiva con i favori del pronostico visto che con la sua squadra partecipa al campionato Juniores Nazionali. Il Don Bosco Fossone, invece, è stata la sorpresa della kermesse riuscendo a qualificarsi per la finale dopo una tirata ed emozionante semifinale contro i “cugini“ della San Marco Avenza eliminati ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 2 a 2.

Gian.Bond.