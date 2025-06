Calcio Situazione surreale sulla panchina del Mulazzo. Il confermato tecnico Leccese è deciso ad andarsene

Una situazione paradossale. Sul futuro della panchina del Mulazzo riaffidata a tempo-record a Massimiliano Leccese, l’altra sera presente sul Parrocchiale in compagnia dell’azionista di maggioranza del club rossoblù Paolo Marconi e del dg Stefano Strata che ha spinto per la riconferma del tecnico spezzino che stando ai vertici del club di via Tinello starebbe per traslocare i suoi servizi ad un’altra società. Un vero colpo di scena che non ha fatto sbandare i vertici societari, anzi secondo fonti attendibili per non farsi trovare impreparata avrebbe già pronto un piano B. Una situazione che va risolta perché rappresenta uno dei momenti più dolorosi e significativi del Mulazzo che ha una storia e un’identità che la dirigenza è chiamata a rispettare e proteggere.

Una situazione paradossale che impone al Mulazzo un’assunzione di responsabilità piena, collettiva e non differibile. Nel corso della stagione e in quella che prenderà piede fra pochi giorni la società sta sostenendo il progetto con investimenti significativi tanto sul piano organizzativo quanto su quello tecnico, puntando in ogni ambito su prospetti di livello, con l’ambizione di portare il Mulazzo a disputare un campionato al vertice.