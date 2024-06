Calcio social a Muggiò: sarà Fucina. Cambio di nome per ringiovanire. Lo smartphone negli spogliatoi

A parte genitori, mogli e fidanzate, lo scarso pubblico dalla Serie D in giù è composto per il 90% da uomini che hanno superato la sessantina. Il progetto presentato l’altra sera da Luciano Pace, proprietario del Muggiò capovolge questi schemi. Pace un rivoluzionario? Forse sì e non caso cita Robespierre per raccontarlo. Per capirlo bisogna sapere cosa sia la Goa7 League, il primo campionato italiano dove calcio, social, web si fondono. Le squadre sono composte da ex stelle, giovani emergenti e influencer. Doveroso preambolo per dire che da ora il Muggiò si lega a una di queste squadre che si chiama La Fucina e ne assume sembianze, nome e colori. Dal giallo e blu si passa al blu e verde e diventa, appunto F.C.D. Fucina Football Club. "Ma il nome Muggiò resta nella denominazione societaria in Figc" chiarisce Pace. "Avremo i riflettori puntati addosso, i benefici saranno per tutti". Davide Venantini, dopo aver vinto il titolo con la Juniores, è stato promosso in prima squadra e, oltre a misurarsi con le avversarie, dovrà fare i conti con i social. Le videocamere degli smartphone indugeranno nello spogliatoio.

"È qui perché se lo merita, se l’è guadagnata sul campo" spiega Pace. "La stella polare alla base di questo progetto è l’ambizione sportiva. Vero, c’è anche lo show perché vogliamo che il calcio sia più fruibile e al passo coi tempi, ma le nostre mire sono le solite". Primo acquisto? L’attaccante Antonio Picci, “Legend“ de La Fucina e bomber della Lodigiani, 20 gol quest’anno nell’Eccellenza laziale. (in fotoDomenico Manfredi, Luciano Pace e Davide Venantini)