Calcio solidale. Partita del cuore a Chiesina

La stagione del Chiesina Uzzanese si è chiusa ufficialmente la scorsa domenica contro il Vada, per una sconfitta che comunque non preclude al club la possibilità di essere promosso in Prima categoria per completamento organici (anche se bisognerà aspettare l’estate per avere notizie in merito). Nel frattempo, la società presieduta da Pierluigi Carmignani ha già vinto sul piano della solidarietà e della beneficenza: il prossimo 5 giugno alle 21.30, al Bramalegno andrà infatti in scena ’La Partita del Cuore’, che vedrà sfidarsi anche ex calciatori di Serie A e personaggi del mondo dello spettacolo. È già stato annunciato il primo nome: si tratta dell’ex difensore di Inter e Napoli Francesco Colonnese, che tornerà per una sera a calciare il terreno di gioco come faceva quando il campionato italiano era davvero il più bello del mondo. Un’iniziativa benefica, dicevamo: il ricavato dell’evento, sarà infatti devoluto a Dynamo Camp e Autismo in blu e contribuirà a finanziare i progetti presenti e futuri di entrambe le associazioni.

g. fio.