Calcio, stasera l’Aia Forlì al Grand Hotel. Arbitri in festa a Castrocaro: 1° Premio Zoppelli a Mariani

Sarà il prestigioso Grand Hotel di Castrocaro Terme a ospitare, stasera, la tradizionale festa di fine anno sportivo della sezione Aia ‘Mauro e Marcello Greggi’ di Forlì. Occasione di ritrovo e celebrazione per tutto il mondo arbitrale nostrano, l’evento è organizzato con il patrocinio dell’assessorato allo Sport del Comune di Forlì, del Coni Emilia-Romagna e della delegazione Forlì-Cesena della Figc-Lnd.

Nel corso della serata saranno consegnati premi e attestati a ospiti illustri del panorama arbitrale nazionale, nonché tributati riconoscimenti ai giovani arbitri della sezione di Forlì, distintisi per meriti sportivi, dedizione e spirito di servizio. Segnatamente, il 1° premio ‘Giovanni Zoppelli’ andrà a Maurizio Mariani, arbitro internazionale di grande esperienza, protagonista di numerose direzioni di gara in Serie A e in competizioni Uefa, inclusa la recente finale di Coppia Italia allo stadio Olimpico di Roma. Il 27° premio ‘Marcello Greggi’ sarà invece conferito a Ciro Carbone, assistente arbitrale internazionale, già impegnato ai mondiali 2022 in Qatar ed agli Europei del 2024; infine Paolo Dondarini, ex arbitro internazionale ed oggi presidente del Comitato Regionale Arbitri Emilia-Romagna, ma anche figura di spicco in ambito formativo e dirigenziale, sarà insignito del 15° premio ‘Forum Livii’.

Va ricordato che l’Associazione Italiana Arbitri-sezione di Forlì è presieduta da Donato Leo e conta 144 associati, di cui 40 under 18. Per informazioni sui prossimi corsi arbitri gratuiti è possibile contattare la sezione via mail scrivendo a [email protected] oppure telefonando al numero 371.3202265.

Marco Lombardi