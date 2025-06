Calcio. Stefano ‘Peccio’ Petrini stupisce a 47 anni: tre trionfi in tre campionati in questa stagione

Quarantasette anni e non sentirli. Stefano Petrini, classe (di ferro) 1978 si è tolto la soddisfazione di vincere tre campionati nella stessa stagione. ‘Peccio’, così è conosciuto nell’ambiente, fisico da ventenne e ancora tanta passione per il pallone, ha concluso un’annata difficilmente ripetibile. Guizzante centrocampista esterno forlivese, ha conquistato la Seconda Categoria col Medla allenato da mister Mattia Cecchini, imponendosi 1-0 nella finale dei playoff di Terza sul Carpinello. Il secondo titolo nel campionato romagnolo Over 35 con la vittoria nel girone Forlì/Ravenna e nella finalissima dei playoff (5-3 ai rigori sul Barrumba Rimini) col Club Forza Forlì di mister Franco Pardolesi. Il tris nel campionato di calcio a sette del Centro Sportivo con la vittoria dell’Experienza allenata a Lucas Campos. Per l’inossidabile tre vittorie centrate nelle tre federazioni del calcio in attività a Forlì: Figc, Uisp e Csi. Nella chilometrica carriera lo stakanovista del pallone ha giocato, arrivando sino alla Promozione, con Galeata, S. Sofia, S. Colombano, Edelweiss Jolly, Rossoblù Imolese, Fratta, Atletico Bidente, Vecchiazzano, Forlì 1919 e Sporting Valbidente. E adesso? "Finché il fisico risponde e la voglia di giocare è la stessa non ci penso neanche a smettere", parola di ‘Peccio’.