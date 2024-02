Calcio terza cat.. Sestoese in ritmo. Si prende d’autorità lo scontro al vertice

Nel Girone A la capolista La Lanterna conferma il primo posto vincendo per 3-0 sul campo dello Sporting Lazzeretto. In zona play-off la Sestoese si aggiudica lo scontro diretto casalingo contro l’Atletico Esperia 2-1; Capraia perde in casa 4-1 col Firenze Nord. Nelle altre partite, vittorie in casa per San Vincenzo a Torri (2-1 Atletico Valdipesa), Carraia (4-1 Serravalle) e Marcialla City (2-1 Cattolica Virtus), in trasferta per il San Lorenzo Campi Giovani (2-1 sul campo del Quinto).

Nel Girone B allungano le prime due separate da un punto. La Sales batte in casa per 4-1 la Sandro Vignini Vicchio e il Carbonile risponde domenica vincendo per 1-0 a Barberino contro il Cavallina. In zona play-off perde in casa il Vaglia, battuto per 1-0 dall’Atletico Figline, mentre l’Albereta ’72 vince 3-1 sul campo dell’Atletico Impruneta. Successi in trasferta per Sieci (1-0 sul campo del San Paolino) e Tosi (3-0 a Torre a Monte); vince in casa lo Scarperia (2-0 sul Londa). Rontese-San Salvi Sancat rinviata per assenza arbitro.