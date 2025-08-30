Calcio Terza Categoria. Al via la Coppa Italia

Arriva il tanto atteso debutto ufficiale per le squadre di Terza Categoria che oggi e domani scendono in campo per le gare d’andata dell’11º edizione del Memorial Vitali, ovvero la Coppa di Terza Categoria che torna a inizio stagione. Grande curiosità per vedere all’opera Faenza, Cervia United, ma anche la Reno Sant’Alberto Under23, la prima sarà impegnata oggi nel derby di andata contro la Marradese mentre la seconda giocherà a Ravenna contro la Compagnia dell’Albero. Per la Reno ci sarà, invece, il Vatra. Si gioca con gare di andata e ritorno: in caso di parità di risultato e di reti segnate si calceranno direttamente i rigori al termine della seconda partita. Sono, dunque, 26 le squadre in lizza in questa fase provinciale della Coppa: le 13 vincenti passeranno alla seconda fase, sempre locale. A questo punto della manifestazione arriverà la prima novità regolamentare: infatti un sorteggio integrale individuerà 10 formazioni (sulle 13 qualificate) che si affronteranno per promuovere le 5 vincenti ai quarti di finale. Le restanti 3 formazioni avranno il grande vantaggio di passare direttamente ai quarti senza giocare. Giova ricordare che le due finaliste del Memorial Vitali, parteciperanno, in rappresentanza della Provincia di Ravenna alla fase regionale con altre 14 squadre dell’Emilia-Romagna per decretare la vincitrice della Coppa Regionale di Terza. Programma Coppa 3ª Categoria, Memorial Vitali (1º turno, andata, ore 17,30): Atlas-Sporting Lugo, Coyotes-Bisanzio, Faenza Under23-Marradese, Giovecca-Prada, Stella Azzurra-Biancanigo, Wild Bagnara-Endas Monti, Compagnia dell’Albero-Cervia Utd Under23, Real Mamante-Pol. Saline Romagna, Sant’Alberto Fc-Vatra. Domani: Conselice-Lido Adriano, Porto Corsini-Atletico Lugo, Ulisse&Penelope-Pol. Camerlona, Villanova-Cral Mattei. u.b.