Calcio Terza categoria. Anticipi di spessore. A Chiusdino arriva l’ostico Campiglia

L’undicesima giornata del girone senese del campionato di terza categoria inizia oggi con tre anticipi di un certo spessore. Cominciamo da Chiusdino-Campiglia, dove la capolista è chiamata ad un test non certo di poco conto. Il Chiusdino, dal canto suo, è ai margini della zona play-off e la vittoria di domenica scorsa ha ridato entusiasmo all’ambiente. Il Quercegrossa ospita un Ancaiano in difficoltà ed il Monticchiello cerca di mettere in cascina altri tre punti in casa del Geggiano. Domani occhi puntati su Chianciano-Petroio (inizio alle 15.30) con i blucerchiati in grande forma, ma attenzione anche a Vescovado-Castellina Scalo, Montanina-Buonconvento e Rionese-Montepulciano Stazione (alle 17). Nel girone aretino il Sant’Albino non brilla, ma comunque è ancora quarto: domani è atteso dalla Faellese ed il match è da tripla… L’importante è dimenticare il Kerigma!

Giuseppe Stefanachi