Calcio Terza categoria. Camerlona, esame Cervia Utd. A Villanova il derby con Lugo
Terza categoria in campo domani nel girone A. La capolista Camerlona, ancora a punteggio pieno, affronta l’ostico Cervia United Under 21, ben posizionato in piena zona playoff. Trasferta interessante per l’Atlas del capocannoniere del girone Treossi (7 gol sin qui) in casa dell’Atletico Lugo: i ravennati cercano di rientrare tra le prime otto per giocarsi poi la post season. Impegno sulla carta agevole per la Marradese, ancora imbattuta e staccata dalla Camerlona di appena 2 punti: se la vedrà col Cral Mattei, ultimo a 1 punto. Doppio anticipo nel girone B, invece: la prima della classe, la Compagnia dell’Albero – del bomber Poletti (7 reti) – ospita il Porto Corsini, al momento all’interno della zona playoff. Nell’altra gara di domani, alla Bocciofila di Imola, lo Sporting Castel Guelfo se la vedrà col Vatra di Perparim Lamkja (6 gol in stagione). Domenica, match clou a Villanova di Bagnacavallo: i locali affrontano lo Sporting Lugo, secondo con 13 punti.
Programma (7ª giornata). Girone A (domani, ore 15,30): Atletico Lugo-Atlas, Coyotes-Saline Romagna, E. Mattei-Marradese, Pol. Camerlona-Cervia Utd Under21, Real Mamante-Lido Adriano, Sant’Alberto-Wild Bagnara, Stella Azzurra-Giovecca. Girone B (domani, ore 15,30): Compagnia dell’Albero-Porto Corsini, Sporting Castel Guelfo Guelfo-Vatra. Domenica (ore 14,30): Biancanigo-Ulisse&Penelope, Monti-Bisanzio, Faenza Under21-Conselice, Prada-Jcr Juvenilia, Villanova-Sporting Lugo.
u.b.
