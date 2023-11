Calcio Terza categoria. Carmignano-La Briglia: la partita è stata rinviata. Gli altri match si giocano

Carmignano – La Briglia Vaiano è stata rinviata d’ufficio. Tutte le altre sono state calendarizzate, pur con la massima attenzione alle condizioni meteo che potrebbero portare ad ulteriori rinvii. Lunedì prossimo a Prato arriverà il presidente della Figc Gabriele Gravina per portare la solidarietà della federazione alle società colpite dagli effetti dell’alluvione, mentre nei giorni successivi potrebbe arrivare anche il presidente della Lnd Giancarlo Abete. Il calcio dilettantistico pratese, ad ogni modo, ripartirà dalla Terza Categoria: il ritorno in campo, per la prima volta a seguito dal violento nubifragio della scorsa settimana, si concretizzerà domani. La "ripartenza" ripartirà da Tavola: alle 14:30, l’Achilli ospiterà la partita fra Eureka e Las Vegas, due squadre che lottano per risalire la china. Alla medesima ora, a Poggio alla Malva, andrà in scena lo scontro al vertice fra Polisportiva Naldi e Paperino San Giorgio. A completare il quadro del sabato, alle 15:15, ecco Grignano – BGV Soccer. Quattro i posticipi della domenica: alle 14:30, a Calenzano, il Colonnata affronterà la seconda squadra dell’Eurocalcio Firenze (per un match non valido ai fini della classifica) e al Cambi si svolgerà San Giusto – Tobbiana. Il fischio d’inizio degli ultimi due incontri è infine previsto per le 15: si tratta di La Libertà Viaccia – Polisportiva Bacchereto e Valbisenzio Academy – Montepiano. Il pallone pratese vuole insomma mettersi tutto alle spalle, e ricominciare dal discorso interrotto un paio di settimane fa.

Giovanni Fiorentino