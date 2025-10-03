Calcio Terza categoria. "Ci sono 23 squadre in tre gironi». Forte (Figc) ’spoilera’ la stagione

La Terza categoria senese si ripresenta agli appassionati con una sostanziale novità: le 23 squadre della provincia sono infatti per la prima volta divise in tre gironi! C’è un girone tutto senese e ce ne sono altri due che comprendono anche compagini aretine e csono gestiti dalla Figc di Arezzo. "L’aumento delle squadre della nostra provincia – spiega il delegato provinciale di Siena della Figc Carlo Forte (foto) – è il risultato del lavoro sul territorio per incoraggiare l’iscrizione di nuove società, anche con agevolazioni economiche: tutto questo ha una ricaduta nel sociale di grosso rilievo nella sana crescita dei ragazzi. Per quel che riguarda i tre gironi, abbiamo usato il criterio geografico, per eliminare il più possibile i costi delle trasferte delle singole squadre. Inoltre si agevola lo scambio di conoscenza sia personale che tecnico tra squadre di province limitrofe".

Saranno gironi equilibrati?

"Quello senese penso proprio di sì, negli altri due ci può essere qualche formazione più attrezzata".

Rapporti con il settore arbitrale?

"Più che positivi e lavoriamo con l’Aia per far sì che lo standard sia il più elevato possibile sia a livello di arbitraggio che per il comportamento delle società".

E con la Figc regionale?

"Grazie al presidente Paolo Mangini, che è particolarmente vicino alle dieci delegazioni provinciali, il lavoro che svolgiamo è sempre agevolato sotto tutti i punti di vista. Questo per noi è un grande vantaggio".

Come si presenta il campionato provinciale Juniores?

"Abbiamo un girone tutto senese di 15 squadre che promette spettacolo e un buon livello tecnico. Comprende tutto il territorio della provincia, dalla Val d’Elsa all’Amiata".

Quattro anni come delegato provinciale…

"Sono stati anni intensi e alcuni risultati concreti si vedono chiaramente: uno, ad esempio, è il fatto che nella scorsa stagione nei campionati provinciali non si è verificato nessun episodio spiacevole né nei confronti degli arbitri né tra i giocatori di squadre avversarie. Il coronamento di questo lavoro è stata la ’partita applaudita’ dei giovanissimi San Miniato-Mazzola, dove i genitori sono stati protagonisti di un atteggiamento esemplare".

Giuseppe Stefanachi