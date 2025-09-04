Calcio Terza categoria. Coppa Faggi, ecco chi se la gioca. Attesa per tabellone e abbinamenti

Colonnata, Las Vegas, Paperino San Giorgio, Carmignano, Polisportiva Bacchereto, Prato Sport, CDP Vaianese, La Briglia, Prato Nord U21, San Giusto, BGV Soccer, Montepiano e Vernio. Sono le tredici formazioni che si contenderanno la Coppa Faggi, ossia la coppa provinciale di Terza Categoria per quel che riguarda Prato. E sarà la coppa, entro la fine del mese, ad aprire ufficialmente la stagione e a fare da antipasto al campionato: il sorteggio del tabellone di coppa e degli abbinamenti è stato già fissato per martedì alle 16 presso la sede della delegazione provinciale della Figc Lnd. Le medesime società, con l’aggiunta di altri due o tre club della Piana fiorentina per completare il raggruppamento (Calenzanese ed Esperia tra le principali indiziate) disputeranno anche il campionato di Terza Categoria di Prato. Guai però a sottovalutare una competizione che può dare una chance ulteriore di promozione in Seconda Categoria: lo sa bene l’Eureka, vincitrice della Coppa Faggi 2025, che in virtù di quel successo ha rappresentato la provincia nella fase regionale che prevedeva un torneo tra le vincitrici delle varie coppe provinciali. E dopo aver vinto la finalissima contro la Virtus Chianciano Terme, il sodalizio pratese ha conquistato il pass-promozione messo in palio dalla kermesse regionale. Il regolamento sarà mantenuto anche in questa stagione.