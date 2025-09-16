Calcio Terza Categoria. Coppa Provinciale. Ecco chi va avanti

Calasanzio-Galleno e Malmantile-Ponte a Elsa. Questi i primi due ottavi di finale della Coppa Provinciale di Terza Categoria che riguardano le squadre del circondario, dopo la disputa delle gare di ritorno del primo turno.

Partiamo dal Calasanzio, che dopo il 2-0 dell’andata, ha battuto anche al ritorno in casa il Giovani Fucecchio 2000. A Pagnana è finita 3-1 per gli uomini di mister Dino Biondo grazie al rigore trasformato da Bianco e alle reti di Bellucci e Barbieri, mentre per i bianconeri fucecchiesi la rete della bandiera porta la firma di Cerri. Il prossimo 29 ottobre, quindi, i gialloblù empolesi ospiteranno il Galleno, che ha eliminato il Gavena Giovani rimontando tra le mura amiche l’1-0 subito all’andata. A segno nel 3-1 finale Tambellini e Caterino con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner al 30’ e 65’, in mezzo in avvio di ripresa il raddoppio firmato da Mari con un ‘siluro’ all’incrocio dei pali dalla distanza. Galleno che intanto ha conosciuto anche il proprio girone di campionato, sarà il B della provincia di Lucca. Avversari Aquila Sant’Anna, Atletico Marginone, Lido di Camaiore, Lucca Ovest, Montagna Seravezzina, NHUL Viareggio, Pappiana, Pistoia Ovest, Retignano, San Lorenzo, Sporting Camaiore, Sporting Fortedeimarmi, Stiava, Veneri e Villa Basilicata.

Tornando alla Coppa provinciale calci di rigore fatali per l’Avane, che dopo il 2-1 interno cede con lo stesso punteggio in casa del Malmantile (gol giallonero di Bartolini), più preciso poi nella lotteria dal dischetto. Gli amaranto incroceranno adesso il Ponte a Elsa, che dopo il 5-0 dell’andata ha dilagato anche a Ponzano per 4-0: doppietta di Bagnoli e centri di Giomarelli e Viggiano. Infine eliminato il Marcialla City, che dopo il ko di Cerbaia con l’Atletico Valdipesa cede anche in casa al Serravalle. Gli empolesi hanno la meglio grazie al rigore trasformato da Centofanti e alla rete di Granato e adesso il prossimo 1 ottobre si giocheranno la qualificazione con l’Atletico Valdipesa nello scontro diretto casalingo.

