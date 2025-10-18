Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Calcio Terza categoria. Due delle tre capoliste giocano d’anticipo

Calcio Terza categoria. Due delle tre capoliste giocano d’anticipo

Due delle tre capoliste del girone senese del campionato di terza categoria anticipano ad oggi i loro impegni: il San...

di GIUSEPPE STEFANACHI
18 ottobre 2025
Pallone

Pallone

XWhatsAppPrint

Due delle tre capoliste del girone senese del campionato di terza categoria anticipano ad oggi i loro impegni: il San Rocco va in casa del Circolo Agrestone (inizio alle 14.30) mentre la Sangimignanese alle 15.30 rende visita al Geggiano. Il terzo anticipo, alle 16, è Chiusdino-Virtus Biancoazzurra. Il programma della terza giornata si completa domani alle 15.30 con la disputa di Cus Siena-Meroni (i biancoverdi cercano la fuga), Pievescola-Ancaiano e Upp Poggibonsese-Sporting Gracciano. Ricordiamo che mercoledì si giocheranno i quarti di finale della Coppa Provinciale. Nel girone A di Arezzo il Petroio esordisce oggi in casa con la Tuscar, che è una delle due capoliste a punteggio pieno. L’altra è invece il Monticchiello, che domani cercherà di allungare il passo vincendo a Monsigliolo. Per il resto c’è da segnalare il derby Sant’Albino-Chiusi 2018 e la trasferta del Montallese a Pietraia. Il girone B apre le danze oggi con l’anticipo Raddese-Lorese, per poi continuare domani con un interessantissimo Castellina Scalo-Serre, con Atletico Valdambra-Berardenga, Rapolano-Kerigma e con il Quercegrossa che cerca la sua prima vittoria in casa del Badia a Roti.

Giuseppe Stefanachi

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su