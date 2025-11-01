Calcio Terza categoria. E’ il quinto turno. Questo pomeriggio doppio anticipo

La quinta giornata del campionato di Terza categoria inizia oggi con due anticipi nel girone senese: alle 14,30 si giocherà Circolo Agrestone-Virtus Biancoazzurra, mentre alle 16 prenderà il via Chiusdino-Upp Poggibonsese. Domani le tre squadre di alta classifica saranno chiamate ad impegni non proibitivi, ma non certo scontati: così la Sangimignanese ospiterà l’Ancaiano, il San Rocco andrà a Pievescola ed il Meroni sarà di scena a Geggiano. Ci saranno sorprese? Nella bassa classifica scontro diretto tra il Cus Siena e lo Sporting Gracciano. Nel girone A di Arezzo è il Petroio ad anticipare il suo match ospitando oggi il Terontola. Domani avrà luogo un interessante derby senese (Sant’Albino-Montallese), mentre la capolista Monticchiello dovrà affrontare la delicata trasferta di Monterchi. Il Chiusi 2018 cercherà la sua prima vittoria a Monsigliolo. Nel girone B aretino due anticipi: Raddese-Badia Agnano e San Leolino-Berardenga. Domani derby di fuoco a Rapolano, dove arriva un quotatissimo Quercegrossa: spettacolo garantito! E poi c’è Lorese-Serre, prima contro seconda: c’è bisogno di aggiungere altro? Il programma si completa con Castellina Scalo-Kerigma. Giuseppe Stefanachi