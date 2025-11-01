Acquista il giornale
  4. Calcio Terza categoria. E’ il quinto turno. Questo pomeriggio doppio anticipo

La quinta giornata del campionato di Terza categoria inizia oggi con due anticipi nel girone senese: alle 14,30 si giocherà...

di GIUSEPPE STEFANACHI
1 novembre 2025
La quinta giornata del campionato di Terza categoria inizia oggi con due anticipi nel girone senese: alle 14,30 si giocherà Circolo Agrestone-Virtus Biancoazzurra, mentre alle 16 prenderà il via Chiusdino-Upp Poggibonsese. Domani le tre squadre di alta classifica saranno chiamate ad impegni non proibitivi, ma non certo scontati: così la Sangimignanese ospiterà l’Ancaiano, il San Rocco andrà a Pievescola ed il Meroni sarà di scena a Geggiano. Ci saranno sorprese? Nella bassa classifica scontro diretto tra il Cus Siena e lo Sporting Gracciano. Nel girone A di Arezzo è il Petroio ad anticipare il suo match ospitando oggi il Terontola. Domani avrà luogo un interessante derby senese (Sant’Albino-Montallese), mentre la capolista Monticchiello dovrà affrontare la delicata trasferta di Monterchi. Il Chiusi 2018 cercherà la sua prima vittoria a Monsigliolo. Nel girone B aretino due anticipi: Raddese-Badia Agnano e San Leolino-Berardenga. Domani derby di fuoco a Rapolano, dove arriva un quotatissimo Quercegrossa: spettacolo garantito! E poi c’è Lorese-Serre, prima contro seconda: c’è bisogno di aggiungere altro? Il programma si completa con Castellina Scalo-Kerigma. Giuseppe Stefanachi

