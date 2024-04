Calcio Terza categoria. E’ lotta play-off. Sarà una volata al cardiopalma

Nel girone senese del campionato di Terza categoria infuria la lotta per una piazza play-off: dal Vescovado secondo a 44 punti all’Ancaiano decimo a 34, ci sono ben nove squadre in lizza per quattro posti! Si comincia oggi con Quercegrossa-Campiglia (valdelsani già promossi da tempo) e con Geggiano-Ancaiano, per continuare poi domani con una serie di partite che possono modificare sensibilmente il profilo della classifica. Le più significative saranno due, Vescovado-Buonconvento e Virtus Chianciano-Monticchiello: si tratta di due veri e propri scontri diretti in cui i punti in palio valgono doppio! In questo turno il calendario sembra voler dare una mano al Petroio (va a Montefollonico), al Montepulciano Stazione (in casa del Monteriggioni) ed al Castellina Scalo (a Chiusi Scalo). Riposa il Chiusdino. Nel girone aretino Sant’Albino-Fortis Arezzo, importante solo per gli aretini...

Giuseppe Stefanachi