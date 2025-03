Calcio Terza Categoria. Girone B: Calasanzio, arriva il Città di Montopoli. Capraia difenderà il primato contro San Paolino

Tre gli anticipi che stasera apriranno un altro fine settimana di Terza Categoria delle formazioni del circondario. Per il girone A di Firenze il Serravalle sarà di scena a Scandicci contro il San Giusto. Alla stessa ora, ma nel girone B di Pisa, invece, il Calasanzio ospiterà a Pagnana il Città di Montopoli mentre il Ponte a Elsa sarà di scena al Marconcini di Pontedera contro il Casteldelbosco. Punti preziosi in palio per le due compagini empolesi nella corsa alla promozione in Seconda Categoria. Nello stesso raggruppamento, domani alle 16.15 il Ponzano ospita l’Oltrera e alle 17.30 la capolista Casenuove Gambassi va a far visita al Treggiaia, sesto in classifica a meno sei ma con un rendimento interno importante (24 punti in 11 gare).

Sempre domani pomeriggio, ma tornando nel girone A di Firenze il Marcialla City riceve alle 15 il Calenzano per riscattare il ko di settimana scorsa. Infine, alla stessa ora a Galleno i biancocelesti locali se la vedranno contro il Traversagna, che li precede in classifica di 4 punti, nella 22esima giornata del girone B di Lucca.

Due, poi, le sfide di domenica alle 15 con il Capraia, capolista del raggruppamento A di Firenze, che al Brandani di Montelupo ospita l’insidioso San Paolino Caritas e il Giovani Fucecchio 2000, che nel girone B di Pisa sarà di scena a Cascine di Buti contro il Monteserra. A chiudere il programma il posticipo di lunedì prossimo del girone A di Firenze tra Cortenuova e Duccio Dini alle 21.15 al Brandani di Montelupo.