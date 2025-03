Calcio Terza Categoria. Il Buonconvento vince e allunga sul Montepulciano

Domenica favorevole al Buonconvento nell’estenuante duello che vede i bianconeri contrapposti al Montepulciano Stazione nella lotta per il primato del girone senese del campionato di Terza categoria: la compagine della Val d’Arbia è infatti andata a vincere a Sant’Albino per 3-1 (doppietta di Basla e rete di Meconcelli, per i termali ha segnato Vata) mentre il ‘Trenino’ ha pareggiato in casa con l’Agrestone per 1-1 (Mazzolai e Dede i marcatori). Due punti separano le due squadre, ma ancora nulla è deciso! Alle spalle delle due battistrada frena il Monticchiello che ha pareggiato per 1-1 a Montefollonico e che alle sue spalle vede il Quercegrossa staccato di appena un punto: i rossoblù hanno superato in casa il Monteriggioni con un chiaro 3-0 (Khamis, Abate e Crocetta i marcatori). Al quinto posto (che non servirà per i play-off per la forbice) c’è il Castellina Scalo che è andato a vincere lo scontro diretto in casa dello Sporting Gracciano per 1-0 (di Arigò il gol decisivo). Il resto conta molto sotto il profilo dei valori dello sport ma ben poco per la classifica: e così l’Ancaiano ha superato il Chiusdino per 3-1 (Mensini, Pieri e Filippini oltre al solito Kamara), Rapolano-Geggiano è finita 1-1 (Oliveira ed Heugap i realizzatori) ed il Pievescola ha espugnato il campo della Virtus Biancoazzurra per 3-0 (Massa, Caputo e Pittaro). Nel girone aretino Lorese-Virtus Chianciano si conclude sul 2-2 (doppietta di Bonaventura): i viola devono difendere il loro terzo posto per sperare poi in un colpaccio ai play-off. Diverse sono purtroppo le prospettive del Montallese che già pensa all’anno prossimo: nel frattempo, tuttavia, onora lo sport e batte in casa il Badia a Roti per 2-1. Turno di riposo per il Petroio (settimo in classifica).

Giuseppe Stefanachi