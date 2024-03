Calcio Terza Categoria. Il Capraia è tornato a sorridere

Pronto riscatto del Capraia, che a Cerbaia dilaga 5-1 sull’Atletico Valdipesa (doppietta di Pellegrini e reti di Allegri, Fornai e Ciulli). Dopo tre sconfitte consecutive, con questa vittoria i gialloblù possono così restare agganciati al treno play-off. Oltre a tenere a bada il ritorno del San Vincenzo a Torri, distante 8 punti però, la squadra di mister Costoli deve cercare di non perdere ulteriore terreno dal 2° posto del Bibe 1964, quantificato adesso in 9 lunghezze, per non far scattare la forbice dei 10 punti e rimanere tagliato fuori dagli spareggi promozione. Meglio ancora sarebbe cercare di superare Atletico Esperia o Sestoese, che invece hanno un solo punto in più. Niente da fare, invece, per Lazzeretto, Marcialla e Serravalle, sconfitte rispettivamente 3-2 sul campo della Cattolica Virtus (reti biancorosse di Bartoli e Governi), 2-1 su quello dell’Atletico Esperia (inutile il momentaneo vantaggio al 70’ di Andreotti, ribaltato negli ultimi 5 minuti) e 3-0 in casa contro il Quinto.

Veniamo al girone B di Pisa, dove la capolista Avane è stata frenata a Pontedera dal Casteldelbosco: finisce 2-2 con doppietta di Viti per i gialloneri. Il team di mister Coppola conserva comunque 3 punti di vantaggio su La Corte, non andata oltre l’1-1 sul campo del fanalino di coda Marciana. Sempre in zona play-off non si è giocato lo scontro diretto tra Ponte a Elsa e Oltrera per impraticabilità del campo. Infine, una stoccata di Bagnoli ha permesso al Giovani Fucecchio 2000 di far suo il derby contro il Ponzano. Turno di riposo per il Calasanzio.