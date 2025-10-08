Calcio: Terza categoria. Il Lido rivince il derby. Pari in Stiava-Sporting

È iniziato subito col botto il campionato di Terza categoria. Nella prima giornata del girone B di Lucca c’erano due derby versiliesi in programma. Termina senza reti quello al “Martellini“ fra lo Stiava e lo Sporting Forte dei Marmi: vincono le difese. Non mancano invece i gol nella stracittadina camaiorese andata in scena al “Raffaelli“ (si giocava lì sabato a causa dei lavori di rifacimento del “Benelli“), dove il Lido di Camaiore, come già aveva fatto nell’antipasto di Coppa, la spunta 3-1 sullo Sporting Camaiore. I cavallucci gialloblù guidati in panchina da mister Alessandro Marsili mettono in cassaforte il risultato già nel primo tempo portandosi sul parziale di 3-0 prima dell’intervallo per effetto della doppietta di Giovannini e del singolo di Gemignani. Nel secondo i bluamaranto di Francesco Orsetti (che era l’ex più atteso del match, insieme a bomber Marzio Luisotti che però era assente) accorciano le distanze con Ceragioli... ma a conti fatti sarà un gol inutile in chiave risultato finale. Porte inviolate nella gara tra il Non ho una lira Viareggio ed il Galleno: la compagine viareggina di mister Domenici recrimina però per le tante occasioni fallite, con tanto pure di palo colpito dal senegalese Seck Mbaye. Sconfitte subendo tre reti sia per il Retignano (in casa) sia per la Montagna Seravezzina (in trasferta): gli stazzemesi perdono 3-2 col Lucca Ovest non bastandogli la doppietta di Intaschi che aveva riportato la situazione in parità (dallo 0-2 al 2-2); i nerogialli seravezzini invece cadono 3-1 sul campo del San Lorenzo, venendo rimontati dopo il vantaggio a firma Landi. Gli altri risultati della 1ª giornata: Aquila Sant’Anna-Veneri 3-2; Pistoia Ovest-Atletico Marginone 1-2; Villa Basilica-Pappiana 1-1. Stasera in coppa Montagna-Retignano che chiude il triangolare.

Nel girone unico di Massa-Carrara sconfitte esterne senza segnare per le due versiliesi presenti nel raggruppamento apuano. Lo Sporting Marina ne prende 4 a Romagnano dallo Spartak Apuane. Il Terrinca di Pelletti invece perde di misura 1-0 contro la PolisportivaCarrarese.